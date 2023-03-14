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27 минут назад

Mercedes-Benz сократит количество моделей и представит новую линейку Entry Luxury

ПроКроссовер.ру

Mercedes-Benz покажет прототип совершенно нового компактного автомобиля следующего поколения, сообщает Automotive News со ссылкой на руководителей компании. Автомобиль позже будет переработан в целую линейку под названием Entry Luxury, которая будет менее населена, чем нынешний A-класс. Первое изображение реального автомобиля появилось прошлой весной. Это был компактный седан, разработанный главным дизайнером AMG Горденом Вагенером.

Mercedes-Benz сократит количество доступных моделей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Стратегия развития «Мерседес-Бенц» на ближайшие несколько лет предполагает ориентацию на высокомаржинальные продажи автомобилей. Доступные автомобили не считаются таковыми, но компания заявляет, что не собирается полностью отказываться от рынка начального уровня — вместо этого она просто сократит количество доступных моделей. Это может означать, что в их новых поколениях будет меньше моделей A- и B-класса. Что касается линейки Entry Luxury, то она, скорее всего, будет состоять только из внедорожников GLA и GLB, а также двух вариантов CLA.

Официально эти новые автомобили будут основаны на платформе MMA с электрической трансмиссией. Они также выиграют от обновленного программного обеспечения и некоторых конструктивных особенностей, заимствованных из концепта EQXX. Первой серийной моделью станет седан, запуск которого запланирован на 2024 год.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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