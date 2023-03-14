Ford подтвердил возобновление производства электрического пикапа F-150 Lightning

Компания Ford подтвердила возобновление производства полностью электрического пикапа F-150 Lightning, которое было приостановлено из-за возгорания автомобиля.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Пожар начался 4 февраля на автостоянке Ford, когда компания проводила предпродажную проверку качества. В компании заявили, что основная причина пожара была установлена вскоре после аварии.

После этого инцидента Ford приостановил производство и поставки пикапов F-150 Lightning. Что касается причины прекращения производства F-150 Lightning, Ford заявил, что причиной прекращения производства была проблемная батарея SK On, но SK On возразила, что это была разовая проблема и проблем с качеством батарей нет.