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19 минут назад

УАЗ распродает площади

Лера Букина

ООО «Индустриальный парк УАЗ» (бенефициар — ООО «УАЗ») разместил объявления о продаже девяти объектов недвижимости. Соответствующие предложения появились на «Авито».

УАЗ распродает площади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым дорогим объектом является трехэтажный производственно-складской комплекс площадью 71,3 тысячи квадратных метра, построенный в 1997 году. Он расположен на земельном участке в 8 гектар (заезд с Московского шоссе). Комплекс оценили в 390 млн рублей.

Схожий объект меньшей площади (14,9 тысячи квадратных метра), который расположен рядом, стоит 120 млн рублей. Складское здание с административно-бытовым блоком (16,7 тысячи квадратных метров) оценено в 85 млн рублей. Оно включает помещения для общественного питания, медпункт и лабораторию.

Что касается недостроенного производственно-складского помещения площадью 5,9 тысячи «квадратов», то его готовы продать за 48 млн рублей. Объект расположен вблизи завода Isuzu.

Также выставлено на продажу трехэтажное здание. Оно расположено на Локомотивной. Промплощадка Моторного завода, которая находится в собственности УАЗа, продается за 27,5 млн. За производственно-складское здание на территории УАЗа просят 14,5 млн, за автосервис с производством и складом - 13,5 млн, за мастерские - 11,5 млн, за небольшой склад - 5,2 млн.

Ранее издание «Панорама УАЗа» сообщило, что Ульяновский автозавод готовится к наращиванию выпуска автомобилей в текущем году.

Автоновости,Isuzu,УАЗ,
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