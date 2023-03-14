Выяснилось, насколько автомобилисты доверяют навигаторам

15% водителей навигатором не пользуются, а каждый второй с ним «разговаривает». Доверяют ли россияне навигатору и для чего чаще всего их используют, выяснили эксперты сервиса СберАвто и медиахолдинга Rambler&Co.

Фото: За рулем За рулем

85% участников опроса используют навигатор: из них 38% запускают его, если едут по незнакомому маршруту, 23% обращаются за помощью к устройству каждый день, 16% включают в случае, если собираются в дальнюю поездку, а 8% при необходимости объехать пробки. 15% навигатором не пользуются.

Где включают:

на мобильном устройстве (76%),

на отдельном навигационном гаджете (12%)

на встроенной в машину панели (4%).

Только 34% следуют всем инструкциям навигатора, 49% предпочитают перепроверить предложение по маршруту. 11% ориентируются лишь на конечную точку и едут без помощи ассистента, а 6% и вовсе игнорируют систему и едут в ином направлении.

49% россиянин периодически беседует с электронным штурманом: 23% ругаются на систему в случае, если она ошибается с маршрутом, 11% комментируют предложенные варианты, 10% обсуждают с навигатором дорожную обстановку, а 5% стараются переиграть помощника и радуются, когда приезжают быстрее своим путем.

76% респондентов не до конца удовлетворены качеством работы навигатора, из-за того что он предлагает запутанный маршрут (38%), поздно сообщает о маневрах (13%), неточно показывает загруженность дорог (7%), плохо ориентируется в дворах (7%), зависает (6%) и не учитывает разметку (5%).