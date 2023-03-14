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42 минуты назад

Систему ЭРА-ГЛОНАСС полностью объединили с «Системой-112»

За рулем

Минтранс РФ сообщил о завершении интеграции системы ЭРА-ГЛОНАСС со всеми действующими «Системами-112». Как отмечается в сообщении Минтранса, успешное завершение интеграции систем в 85 регионах России — это важнейший шаг для сохранения жизни и здоровья людей на автомобильных дорогах.

Систему ЭРА-ГЛОНАСС полностью объединили с «Системой-112»
Фото: © РИА Новости / Семен Апасов© РИА Новости / Семен Апасов

ЭРА-ГЛОНАСС передает информацию о ДТП в экстренные службы в среднем за 19 секунд, в том числе точные координаты происшествия, категорию транспортного средства, вид используемого топлива и характер повреждения.

Система сработает даже при отсутствии свидетелей, так как оповещает экстренные службы об аварии автоматически.

На сегодняшний день к ЭРА-ГЛОНАСС подключено более 9,2 млн автомобилей. При этом с начала 2023 года система приняла более 2,3 млн вызовов автомобилистов и передала в службы спасения «112» свыше 15 тыс. подтвержденных тревожных сообщений.

Ранее стало известно, что Минпромторг планирует вернуть с 1 июня 2023 года обязательное требование об оснащении устройствами вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС всех ввозимых автомобилей.

Автоновости,Минтранс РФ,Минпромторг,
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