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16 минут назад

В РОАД предложили штрафовать на 1 млн рублей за скручивание пробега у автомобилей

Газета.Ru

В России предложили ввести ответственность за корректировку показания одометра у автомобилей. С такой инициативой выступил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе дебатов с участием кандидатов на пост президента ассоциации.

За скручивание пробега у машин предложили штрафовать на ₽1 млн
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-президент РОАД предложил ввести штраф за скручивание пробега в размере до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей — для компаний, которые предлагают услуги коррекции показаний одометра.

По словам Пощеколдина, сейчас в российском законодательстве нет наказания за скручивание пробега. Теоретически за это могут оштрафовать на 500 рублей, но фактически этого никто не делает, говорится в его презентации.

При этом 80% рынка машин с пробегом приходится на «серых» дилеров, которые регулярно продают автомобили со скрученным пробегом, отметил вице-президент РОАД.

Автоновости,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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