За скручивание пробега у машин предложили штрафовать на ₽1 млн

В России предложили ввести ответственность за корректировку показания одометра у автомобилей. С такой инициативой выступил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе дебатов с участием кандидатов на пост президента ассоциации.
Вице-президент РОАД предложил ввести штраф за скручивание пробега в размере до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей — для компаний, которые предлагают услуги коррекции показаний одометра.
По словам Пощеколдина, сейчас в российском законодательстве нет наказания за скручивание пробега. Теоретически за это могут оштрафовать на 500 рублей, но фактически этого никто не делает, говорится в его презентации.
При этом 80% рынка машин с пробегом приходится на «серых» дилеров, которые регулярно продают автомобили со скрученным пробегом, отметил вице-президент РОАД.