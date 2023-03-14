За скручивание пробега у машин предложили штрафовать на ₽1 млн

В России предложили ввести ответственность за корректировку показания одометра у автомобилей. С такой инициативой выступил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин в ходе дебатов с участием кандидатов на пост президента ассоциации.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-президент РОАД предложил ввести штраф за скручивание пробега в размере до 300 тыс. рублей для физических лиц и до 1 млн рублей — для компаний, которые предлагают услуги коррекции показаний одометра.

По словам Пощеколдина, сейчас в российском законодательстве нет наказания за скручивание пробега. Теоретически за это могут оштрафовать на 500 рублей, но фактически этого никто не делает, говорится в его презентации.