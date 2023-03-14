Changan выпускает доступный седан Yida/Lamore

Changan начал продажи своего нового седана под названием Yida (или Lamore) в Китае. Несмотря на то, что автомобиль рекламируется как доступный, он может похвастаться ярким внешним видом, вдохновленным модельным рядом автопроизводителя Uni, к которому он формально не имеет отношения.
Новинка имеет длину 4770 мм с расстоянием между осями 2765 мм. На внутреннем рынке автомобиль будет доступен с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Коробка передач — семиступенчатый автомат с двойным сцеплением без каких-либо дополнительных опций. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.
Выбор базовой спецификации дает вам светодиодное освещение, 16-дюймовые колеса, климат-контроль и информационно-развлекательную систему с двумя дисплеями размером 10,25 и 13,2 дюйма. Система поддерживает голосовые команды и отображает изображение с камеры заднего вида. Топовый уровень отделки салона поставляется с 18-дюймовыми колесами, полуавтономной системой вождения уровня 2 и ионизатором для HVAC. Цена модели — 110 900 юаней.