Changan выпускает доступный седан Yida/Lamore

Changan начал продажи своего нового седана под названием Yida (или Lamore) в Китае. Несмотря на то, что автомобиль рекламируется как доступный, он может похвастаться ярким внешним видом, вдохновленным модельным рядом автопроизводителя Uni, к которому он формально не имеет отношения.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Новинка имеет длину 4770 мм с расстоянием между осями 2765 мм. На внутреннем рынке автомобиль будет доступен с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 260 Нм. Коробка передач — семиступенчатый автомат с двойным сцеплением без каких-либо дополнительных опций. Максимальная скорость ограничена 200 км/ч.