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31 минуту назад

Лжеавтоподборщик обманул двух жителей Москвы на 4 млн рублей

Газета.Ru

Полицейские задержали в Московской области мужчину, который похитил у двух жителей Москвы свыше 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Злоумышленник пообещал москвичам подобрать автомобиль по низкой цене, а завладев деньгами, перестал выходить на связь.

Лжеавтоподборщик обманул двух москвичей на 4 млн рублей
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Похищенными деньгами лжеавтоподборщик распорядился по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает расследование дела. О том, какую сумму мужчина потратил на свои нужды, не сообщается.

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