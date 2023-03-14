Лжеавтоподборщик обманул двух москвичей на 4 млн рублей

Полицейские задержали в Московской области мужчину, который похитил у двух жителей Москвы свыше 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа». Злоумышленник пообещал москвичам подобрать автомобиль по низкой цене, а завладев деньгами, перестал выходить на связь.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости» Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

«Похищенными деньгами лжеавтоподборщик распорядился по своему усмотрению. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - говорится в сообщении.