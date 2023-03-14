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8 минут назад

Китайцу пришлось вставать на колени перед машиной, чтобы активировать ее с помощью Face ID

Газета.Ru

Владельцу электрокара из Китая пришлось вставать на колени перед машиной, чтобы активировать ее с помощью технологии Face ID, пишет Asia One. Сам мужчина шутит, что теперь ему придется кланяться автомобилю каждый раз, чтобы куда-нибудь поехать.

Владельцу пришлось встать на колени, чтобы активировать электрокар
Фото: WeiboWeibo

Хозяин электрокара XPeng опубликовал в соцсетях кадры, на которых он стоит на коленях перед машиной. Чтобы у зрителей не осталось вопросов, мужчина пояснил, что таким образом он пытается разблокировать автомобиль, потому что в него внедрена технология Face ID, а камера, считывающая лицо, находится в переднем бампере.

«Никогда в жизни не думал, что так будет», — шутит китаец.

Позже мужчина пояснил, что обновил систему электрокара и попытался войти в свою учетную запись, и ему было предложено пройти проверку личности с помощью распознавания лица — до этого Face ID не требовалось.

После того, как публикация китайца стала вирусной, XPeng Motors извинились перед клиентом и сказали, что будут работать над улучшением системы.

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