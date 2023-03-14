За скручивание пробега у машин предложили штрафовать на ₽1 млн

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести штрафы до одного миллиона рублей для россиян, скручивающих пробег у машин. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РОАД-ТВ.

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

С такой инициативой Подщеколдин выступил на дебатах кандидатов на пост президента РОАД.

По мнению вице-президента ассоциации, штраф за скручивание пробега должен составить до 300 тысяч рублей для физических лиц и до одного миллиона рублей - для юридических.

Пощеколдин подчеркнул, что сейчас российские законы «теоретически» позволяют оштрафовать за это, но на практике этого не происходит.

Он отметил, что 80 процентов рынка подержанных авто приходится на «серых» дилеров, которые регулярно продают машины со скрученным пробегом.

В российском административном кодексе есть статья 7.27.1 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), под которую попадает изменение показаний одометра. Она предусматривает штрафы до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.

В РОАД рассказывали Autonews.ru, что для привлечения продавца к ответственности обманутому покупателю авто пришлось бы сначала обратиться в Роскомнадзор, а затем «потратить время на суды только ради возможного штрафа». В РОАД подчеркивали, что на цену машины влияют каждые десять тысяч километров пробега.