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12 минут назад

Россиян предложили штрафовать на миллион за скручивание пробега

Мария Иванова

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин предложил ввести штрафы до одного миллиона рублей для россиян, скручивающих пробег у машин. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РОАД-ТВ.

За скручивание пробега у машин предложили штрафовать на ₽1 млн
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

С такой инициативой Подщеколдин выступил на дебатах кандидатов на пост президента РОАД.

По мнению вице-президента ассоциации, штраф за скручивание пробега должен составить до 300 тысяч рублей для физических лиц и до одного миллиона рублей - для юридических.

Пощеколдин подчеркнул, что сейчас российские законы «теоретически» позволяют оштрафовать за это, но на практике этого не происходит.

Он отметил, что 80 процентов рынка подержанных авто приходится на «серых» дилеров, которые регулярно продают машины со скрученным пробегом.

В российском административном кодексе есть статья 7.27.1 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), под которую попадает изменение показаний одометра. Она предусматривает штрафы до пятикратной стоимости причиненного ущерба, но не менее пяти тысяч рублей.

В РОАД рассказывали Autonews.ru, что для привлечения продавца к ответственности обманутому покупателю авто пришлось бы сначала обратиться в Роскомнадзор, а затем «потратить время на суды только ради возможного штрафа». В РОАД подчеркивали, что на цену машины влияют каждые десять тысяч километров пробега.

Эксперт по подбору подержанных машин заявил изданию, что пробег среднестатистического пятилетнего авто не может быть ниже 100-125 тысяч километров.

Автоновости,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Роскомнадзор,
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