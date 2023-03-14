У MINI Cooper появилась особая версия

В новой версии MINI Cooper S Clubman Untold Edition сочетаются спортивная эстетика и уникальные характерные черты Untold Edition. Как сообщает SPEEDME.RU, привлекательный экстерьер особенно ярко характеризуют типичные для этой модели разделенные двери в задней части, а также эксклюзивный оттенок Sage Green.