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45 минут назад

Компания BMW представила особенный MINI Cooper S Clubman Untold Edition

Моя Москва.онлайн

В новой версии MINI Cooper S Clubman Untold Edition сочетаются спортивная эстетика и уникальные характерные черты Untold Edition. Как сообщает SPEEDME.RU, привлекательный экстерьер особенно ярко характеризуют типичные для этой модели разделенные двери в задней части, а также эксклюзивный оттенок Sage Green.

У MINI Cooper появилась особая версия
Фото: BMW BMW

Версия MINI Cooper S Clubman оснащается 4-цилиндровым бензиновым мотором, имеющем мощность 178 лошадиных сил. Динамику подчеркивают узкие спортивные полосы, пересекающие капот, а также перенесенные в интерьер спортивные сиденья с отделкой MINI Yours Leather Lounge Sage Green.

Оттенок 18-тидюймовых легкосплавных дисков - Refined Brass – призван продемонстрировать элегантную сторону MINI Cooper S Clubman в исполнении Untold Edition. Автомобиль сочетает спортивные, освежающие характеристики и сдержанное использование цветовых акцентов.

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