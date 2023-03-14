Volkswagen намерен до середины лета продать три "дочки" в России

Германский автоконцерн Volkswagen планирует в первой половине года завершить продажу трех своих дочерних компаний в России. Об этом говорится в отчете компании за 2022 год, пишет ТАСС.
Отмечается, что решение было принято в конце прошлого года. Таким образом, компания продает российским инвесторам ООО "Фольксваген Банк Рус", ООО "Фольксваген Груп Финанц", и ООО "Фольксваген Финансовые услуги Рус", сделка должна быть завершена к середине лета.
Кроме нее намечается еще одна - по продаже дилерских компаний ООО "Порше Руссланд" и ООО "Порше Центр Москва", а также компании по оказанию финансовых услуг - ООО "Порше Файненшл Сервисес Руссланд". В германском автоконцерне сообщили, что по последней уже достигнута договоренность с независимым инвестором, название которого не указывается. Она завершится до конца марта, по ее условиям Volkswagen может воспользоваться правом обратного выкупа, но не ранее чем через пять и не позднее чем через десять лет после продажи.
В прошлом году компания "Фольксваген груп рус" остановила производство на своих предприятиях в России.