Volkswagen инвестирует $193 млрд в производство электромобилей

Автопроизводитель Volkswagen намерен инвестировать $193 млрд в течение 5 лет, чтобы помочь достичь цели по производству электромобилей. Среди целей компании производство аккумуляторов и сокращение расходов на создание машин с двигателями внутреннего сгорания начиная с 2025 года, пишет Reuters.

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Поскольку к 2030 году компания стремится достичь объема выпуска 50% электромобилей во всем мире, более двух третей 5-летнего инвестиционного бюджета будет выделено на электрификацию и цифровизацию.

По последнему плану 15 млрд евро будет выделено на заводы по производству аккумуляторов и сырье, а 2 млрд евро подразумевается вложить в строительство завода в Северной Каролине для бренда Scout.

Инвестиции в развитие технологий двигателей внутреннего сгорания достигнут пика в 2025 году и потом будут снижаться. Новый план состоит из 10 пунктов и был разработан генеральным директором компании Оливером Блюмом после того, как он возглавил фирму в сентябре.

В этом месяце автопроизводитель опубликовал оптимистичный прогноз на предстоящий финансовый год, прогнозируя рост выручки на 10-15% при увеличении поставок на 14%, несмотря на проблемы с цепочкой поставок.

Маржа прибыли Volkswagen в 2022 году была на верхнем уровне прогноза 8,1%, а продажи и прибыль превысили уровни 2021 года.