У Hyundai пока нет решения о дальнейшей судьбе завода в Петербурге

Компания Hyundai не приняла решение о дальнейшей судьбе завода в Санкт-Петербурге.

Фото: Hyundai Hyundai

«Решения нет. Объявлять нечего», — цитирует ТАСС представителя южнокорейского автопроизводителя. При этом еще в конце февраля сообщалось, что власти города ведут переговоры с Казахстаном о продаже завода. В самой компании на это ответили, что «рассматривают различные варианты» и пообещали поделиться информацией, «когда будет подтверждение, или в течение одного месяца».

Вопрос о судьбе завода возник в связи с тем, что 10 марта Минпромторг включил Hyundai (а также Kia) в список параллельного импорта. В этот перечень попадают компании, которые либо ушли с российского рынка, либо прекратили поставки и закрыли заводы в стране. Hyundai с весны 2022 года не производит автомобили в России: предприятие «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», где ранее собирали Creta, Solaris и Kia Rio, простаивает, а у калининградского «Автотора», который выпускал прочие модели Hyundai, Genesis и Kia, теперь другие партнеры — из Китая.

В начале марта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78» заявил, что автопром — единственная отрасль, которая в настоящее время остановлена в регионе. Помимо «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», уже год не производятся автомобили на местных заводах Toyota и Nissan — первый закрыт и его территории хотят отвести под индустриальный парк, а вторым теперь управляет АвтоВАЗ.

Ранее появилась информация, что на головном предприятии Hyundai в Сестрорецке после многомесячного простоя запустили производство кузовов для Hyundai Solaris, которые отгружают на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате.