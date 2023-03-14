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29 минут назад

Самым неугоняемым автомобилем в России стал Peugeot 308

Газета.Ru

Модель Peugeot 308 оказалась самым непопулярным автомобилем у угонщиков в России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Автотека» (проект «Авито» по проверке истории автомобилей), подготовленном по заказу «Газеты.Ru». В ходе исследования сервис проанализировал статистику реальной эксплуатации автомобилей с пробегом, размещенных к продаже с октября 2022 года по март 2023 года.

«Самой неугоняемой моделью за последние полгода стала Peugeot 308. На данную модель с октября 2022 года по март 2023 года пришлось наибольшее количество запрошенных отчетов среди проверенных автомобилей, которые ни разу не числились в угоне», — отметили аналитики «Автотеки».

«Газета.Ru»

Эксперты изучили, по каким автомобилям в запрошенных отчетах «Автотеки» за неполные шесть месяцев указана информация об угонах.

Далее в пятерке самых неугоняемых машин идут Opel Corsa, Skoda Fabia, Renault Kaptur и Toyota Avensis. В отчетах по этим моделям, запрошенных с октября по март, также не было выявлено угонов.

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Среди автомобильных марок пятерка наименее популярных у угонщиков машин почти полностью состоит из китайских автомобилей: Chery, Fiat, Lifan, Great Wall и Haval.

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