Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Уралец продолжил получать штрафы ПДД за машину, которую сдал в утиль

Газета.Ru

Житель Свердловской области пожаловался на штрафы ПДД, которые продолжает получать на машину, отправленную на металлолом, сообщает Е1.ru.

Экс-владелец продолжает получать штрафы за сданую в утиль машину
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

Несколько месяцев назад Игорь решил избавиться от своего старого «ВАЗ-2106» и сдал машину на металлолом за 13 тыс. рублей. Мужчина был уверен, что от легковушки ничего не осталось, пока не стал получать штрафы за нарушения ПДД. В список попали проезд через двойную сплошную, превышения скорости, тонировка и проезд на красный сигнал светофора.

«Накапало уже 27 тыс. рублей. Территориально нарушения происходили в Белоярском и в Баженово. В полицию сообщил, пока найти машину не могут», — рассказал он.

По словам Игоря, автомобиль до сих пор числится за ним. При этом он не сохранил договор с пунктом приема металлолома, а без документа в ГИБДД отказываются снимать машину с учета. Знакомые автовладельца рассказали, что видели его «ВАЗ-2106» на улицах — машину частично перекрасили.

Автоновости,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий