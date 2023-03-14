Экс-владелец продолжает получать штрафы за сданую в утиль машину

Житель Свердловской области пожаловался на штрафы ПДД, которые продолжает получать на машину, отправленную на металлолом, сообщает Е1.ru.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

Несколько месяцев назад Игорь решил избавиться от своего старого «ВАЗ-2106» и сдал машину на металлолом за 13 тыс. рублей. Мужчина был уверен, что от легковушки ничего не осталось, пока не стал получать штрафы за нарушения ПДД. В список попали проезд через двойную сплошную, превышения скорости, тонировка и проезд на красный сигнал светофора.

«Накапало уже 27 тыс. рублей. Территориально нарушения происходили в Белоярском и в Баженово. В полицию сообщил, пока найти машину не могут», — рассказал он.