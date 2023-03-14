Экс-владелец продолжает получать штрафы за сданую в утиль машину

Житель Свердловской области пожаловался на штрафы ПДД, которые продолжает получать на машину, отправленную на металлолом, сообщает Е1.ru.
Несколько месяцев назад Игорь решил избавиться от своего старого «ВАЗ-2106» и сдал машину на металлолом за 13 тыс. рублей. Мужчина был уверен, что от легковушки ничего не осталось, пока не стал получать штрафы за нарушения ПДД. В список попали проезд через двойную сплошную, превышения скорости, тонировка и проезд на красный сигнал светофора.
«Накапало уже 27 тыс. рублей. Территориально нарушения происходили в Белоярском и в Баженово. В полицию сообщил, пока найти машину не могут», — рассказал он.
По словам Игоря, автомобиль до сих пор числится за ним. При этом он не сохранил договор с пунктом приема металлолома, а без документа в ГИБДД отказываются снимать машину с учета. Знакомые автовладельца рассказали, что видели его «ВАЗ-2106» на улицах — машину частично перекрасили.