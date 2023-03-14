"АвтоВАЗ" назвал пять ключевых направлений развития до 2030 года

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил основные направления развития компании, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

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Первым ключевым направлением стало занятие доминирующего положения на российском рынке. Вторым — расширение продуктовой линейки, в том числе за счет развития собственных платформ. Далее «АвтоВАЗ» считает необходимым достижение технологического суверенитета (прежде всего по критически важным технологиям и компонентам).

Также в компании собираются развивать экспортные продажи и увеличивать количества рынков присутствия Lada, в том числе с помощью локальных и глобальных партнеров. Пятой целью «АвтоВАЗ» поставил сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет «погашения значительных кредитных обязательств», выданных в период управления компанией альянсом Renault-Nissan.