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32 минуты назад

"АвтоВАЗ" назвал пять ключевых направлений развития до 2030 года

Газета.Ruиещё 1

Совет директоров «АвтоВАЗа» утвердил основные направления развития компании, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

"АвтоВАЗ" назвал пять ключевых направлений развития до 2030 года
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Первым ключевым направлением стало занятие доминирующего положения на российском рынке. Вторым — расширение продуктовой линейки, в том числе за счет развития собственных платформ. Далее «АвтоВАЗ» считает необходимым достижение технологического суверенитета (прежде всего по критически важным технологиям и компонентам).

Также в компании собираются развивать экспортные продажи и увеличивать количества рынков присутствия Lada, в том числе с помощью локальных и глобальных партнеров. Пятой целью «АвтоВАЗ» поставил сохранение рентабельности бизнеса и достижение финансовой устойчивости, в том числе за счет «погашения значительных кредитных обязательств», выданных в период управления компанией альянсом Renault-Nissan.

Эти пять пунктов лягут в основу обновленной «Стратегии развития – 2030» автопроизводителя. Ожидается, что документ будет финализирован в IV квартале 2023 года. Он разрабатывается для исполнения государственной стратегии развития автопрома, которая была утверждена правительством РФ в конце 2022 года.

Автоновости,Lada,Автоваз,Правительство РФ,
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