Назван самый неугоняемый автомобиль в России

Автомобиль Peugeot 308 оказался самым непопулярным у автоугонщиков в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование проекта «Авито» по проверке истории автомобилей «Автотека».

Эксперты изучили, по каким автомобилям в запрошенных отчетах «Автотеки» за неполные шесть месяцев указана информация об угонах. В исследовании участвовали транспортные средства с пробегом, которые размещались на продажу с октября 2022 года по март 2023 года.

Согласно данным аналитиков, за указанный период на Peugeot 308 пришлось наибольшее количество отчетов без отметок об угоне. Также в пятерку самых не угоняемых автомобилей попали Opel Corsa, Skoda Fabia, Renault Kaptur и Toyota Avensis.