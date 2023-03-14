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20 минут назад

Назван самый неугоняемый автомобиль в России

Никита Бородкин

Автомобиль Peugeot 308 оказался самым непопулярным у автоугонщиков в России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование проекта «Авито» по проверке истории автомобилей «Автотека».

Эксперты изучили, по каким автомобилям в запрошенных отчетах «Автотеки» за неполные шесть месяцев указана информация об угонах. В исследовании участвовали транспортные средства с пробегом, которые размещались на продажу с октября 2022 года по март 2023 года.

Согласно данным аналитиков, за указанный период на Peugeot 308 пришлось наибольшее количество отчетов без отметок об угоне. Также в пятерку самых не угоняемых автомобилей попали Opel Corsa, Skoda Fabia, Renault Kaptur и Toyota Avensis.

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Среди автомобильных марок пятерка оказалась заполнена китайскими производителями. Реже всего среди брендов в России угоняют Chery, второе место занимает Fiat, последующие места — Lifan, Great Wall и Haval.

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