Появилось первое изображение трехрядного электрического кроссовера Porsche

Компания Porsche поделилась первым изображением совершенно нового семиместного кроссовера.

Фото: © Porsche © Porsche

Пока модель фигурирует под внутризаводским индексом K1. Известно, что она будет полностью электрической, и превзойдет по габаритам и стоимости актуальный Сayenne. На единственном тизер будущий кроссовер изображен под тканью, однако уже можно сделать вывод, что у него будет покатая крыша в стиле Сayenne Coupe. В самой компании новинке обещают мощную силовую установку и автопилот. Главными рынками для нее станут Китай и США.

Флагманский электрический кроссовер придется подождать. В ближайших планах Porsche — премьера батарейного Macan нового поколения, которая намечена на следующий год, затем запуск электрического 718-го, следом за которым появится и «зеленый» Cayenne. Так что электрокар, который носит обозначение K1, увидит свет не раньше 2027 года.

По оценкам зарубежных журналистов, трехрядный кроссовер Porsche будет стоить в три раза дороже Сayenne, а целевой аудиторией станут состоятельные клиенты, готовые пересесть на электрокар класса люкс.

О модели известно, что в ее основу ляжет платформа SSP Sport собственной разработки Porsche, емкость батареи превысит 100 киловатт-часов, а запас хода составит примерно 700 километров по циклу WLTP. Новинке также прочат полноуправляемое шасси с задними колесами, которые будут поворачиваться на угол до пяти градусов, и продвинутый автопилот.