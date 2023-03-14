Подготовлен проект закона о досрочном расторжении договора ОСАГО

Фракция ЛДПР направила в Кабмин законопроект, который посвящен досрочному расторжению договора ОСАГО с компенсацией автовладельцу суммы, пропорциональной оставшемуся сроку действия полиса. Об этом рассказал заместитель председателя фракции Ярослав Нилов.

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По словам Нилова, сейчас крайне сложно прекратить договор ОСАГО, заключенный со страховой компанией. При этом компенсация автовладельцу рассчитывается по определенной формуле, которая составлена в интересах страховщиков, заявил он.

«Мы считаем, что должна работать пропорция: если половину срока автомобилист не пользуется транспортным средством и готов расторгнуть договор ОСАГО, то ему полсуммы должны вернуть», — сказал парламентарий.

Расторжение договора ОСАГО может быть выгодно водителю в различных ситуациях, к примеру, если он был лишен права управления транспортным средством, использует автомобиль только в определенное время года или ушел на фронт, отметил Нилов.