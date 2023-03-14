Подготовлен проект закона о досрочном расторжении договора ОСАГО

Фракция ЛДПР направила в Кабмин законопроект, который посвящен досрочному расторжению договора ОСАГО с компенсацией автовладельцу суммы, пропорциональной оставшемуся сроку действия полиса. Об этом рассказал заместитель председателя фракции Ярослав Нилов.
По словам Нилова, сейчас крайне сложно прекратить договор ОСАГО, заключенный со страховой компанией. При этом компенсация автовладельцу рассчитывается по определенной формуле, которая составлена в интересах страховщиков, заявил он.
«Мы считаем, что должна работать пропорция: если половину срока автомобилист не пользуется транспортным средством и готов расторгнуть договор ОСАГО, то ему полсуммы должны вернуть», — сказал парламентарий.
Расторжение договора ОСАГО может быть выгодно водителю в различных ситуациях, к примеру, если он был лишен права управления транспортным средством, использует автомобиль только в определенное время года или ушел на фронт, отметил Нилов.
Депутат добавил, что этот законопроект сочетается с другой инициативой о снижении минимального срока договора ОСАГО до месяца, которую ранее поддержало правительство.