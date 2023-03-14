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55 минут назад

Audi изменит принцип наименования своих автомобилей

Motor.ru

Компания Audi переименует свои автомобили в зависимости от типа силовой установки.

Audi изменит принцип наименования своих автомобилей
Фото: Motor.ruMotor.ru

По данным немецкой газеты Heilbronner Voice, руководство бренда решило полностью изменить систему наименований модельного ряда. Подобное решение связано с желанием облегчить идентификацию батарейных машин для покупателей. Первые изменения в названиях произойдут уже в следующем году вместе с дебютом нового поколения семейств Audi A4 и A6 — вероятно, новая генерация этих моделей уже будет полностью электрической. Для автомобилей с классическими ДВС планируют оставить нечетные номера.

В следующем году семейства Audi А4 и А6 должны отметить 30-летие. Несмотря на юбилей, в компании планируют отказаться от привычных обозначений моделей. Ожидается, что бренд собирается закрепить за электромобилями четные номера: A4, A6, A8, а также Q4, Q6 и Q8. При этом машины, работающие на ДВС, получат нечетные наименования: A3, A5, A7, а также Q3, Q5 и Q7.

Таким образом, новое поколение Audi A4 серии В10 будут выпускать под названием А5. Следующая генерация А6 получит индекс А7. При этом актуальные модели А5 и А7 останутся без преемников. По мнению компании, нововведение позволит облегчить идентификацию батарейных машин для покупателей. Руководство бренда считает, что нынешняя приставка e-tron все больше запутывает клиентов.

В мае прошлого года компания Audi изменила название вседорожной версии A1 Sportback Citycarver. После ребрендинга хэтчбек получил приставку Allstreet.

Автоновости,Audi A4,Audi,
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