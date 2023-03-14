Доминирование в РФ и суверенитет: АвтоВАЗ утвердил направления новой стратегии развития

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил основные направления стратегии развития компании до 2030 года, среди главных целей - доминирование в РФ и технологический суверенитет. Об этом сообщается на сайте компании.

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Основных направлений в будущей стратегии всего пять: это занятие доминирующего положения на рынке РФ, расширение продуктовой линейки (в том числе за счет собственных платформ), достижение технологического суверенитета, развитие экспорта (выход на новые рынки) и сохранение рентабельности бизнеса, в том числе за счет погашения значительной части кредитов, выданных за время управления компанией альянсом Renault-Nissan.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов назвал главной задачей компании в рамках работы над «Стратегией развития - 2030» «максимально возможную в текущих условиях реалистичность документа».

«Сегодня перед АвтоВАЗом стоят самые сложные вызовы за всю историю компании, и мы четко осознаем свою ответственность перед коллективом, клиентами, партнерами и акционерами за успешное продолжение работы», - подчеркнул он.

Стратегия компании связана со стратегий правительства РФ, цели которой - поставки на внутренний рынок машин с высокой степенью локализации, рост доли автопрома в ВВП страны и повышение конкурентоспособности машин российского производства.

Ранее АвтоВАЗ отчитался об итогах работы в 2022 году - автомобили предприятия заняли 27,9 процента российского рынка.

За прошлый год АвтоВАЗ продал 188 645 автомобилей. Самой популярной моделью компании и рынка в целом стала Lada Granta (95 879 проданных авто).