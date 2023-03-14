Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Доминирование в РФ и суверенитет: АвтоВАЗ утвердил направления новой стратегии развития

Мария Иванова

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил основные направления стратегии развития компании до 2030 года, среди главных целей - доминирование в РФ и технологический суверенитет. Об этом сообщается на сайте компании.

Доминирование в РФ и суверенитет: АвтоВАЗ утвердил направления новой стратегии развития
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Основных направлений в будущей стратегии всего пять: это занятие доминирующего положения на рынке РФ, расширение продуктовой линейки (в том числе за счет собственных платформ), достижение технологического суверенитета, развитие экспорта (выход на новые рынки) и сохранение рентабельности бизнеса, в том числе за счет погашения значительной части кредитов, выданных за время управления компанией альянсом Renault-Nissan.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов назвал главной задачей компании в рамках работы над «Стратегией развития - 2030» «максимально возможную в текущих условиях реалистичность документа».

«Сегодня перед АвтоВАЗом стоят самые сложные вызовы за всю историю компании, и мы четко осознаем свою ответственность перед коллективом, клиентами, партнерами и акционерами за успешное продолжение работы», - подчеркнул он.

Стратегия компании связана со стратегий правительства РФ, цели которой - поставки на внутренний рынок машин с высокой степенью локализации, рост доли автопрома в ВВП страны и повышение конкурентоспособности машин российского производства.

Ранее АвтоВАЗ отчитался об итогах работы в 2022 году - автомобили предприятия заняли 27,9 процента российского рынка.

За прошлый год АвтоВАЗ продал 188 645 автомобилей. Самой популярной моделью компании и рынка в целом стала Lada Granta (95 879 проданных авто).

Также в 2022 году «АвтоВАЗ» поставил за рубеж 17,2 тысячи автомобилей. В компании рассчитывают, что по итогам 2023-го этот показатель достигнет 30 тысяч.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Максим Соколов,Автоваз,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий