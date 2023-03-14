К 2030 году у АвтоВАЗа появятся модели на новой платформе

Компания АвтоВАЗ выпустит модели на собственной платформе к 2030 году.

Фото: © АвтоВАЗ © АвтоВАЗ

Сколько займет разработка новых машин, в какой именно период они появятся и что это будут за автомобили, пока неизвестно. Хотя информация о таких планах содержит в тезисах к будущей «Стратегии развития – 2030». Согласно опубликованному документу, помимо развития линейки, АвтоВАЗ попытается обеспечить себе технологический суверенитет и финансовую стабильность, а также будет активно выходить на рынки дружественных стран.

Видео дня

АвтоВАЗ опубликовал основные тезисы будущей «Стратегии развития – 2030». Компания сосредоточится на пяти направлениях деятельности: расширении модельного ряда, в том числе используя собственные платформы; технологическом суверенитете; экспортных рынках; финансовой устойчивости; а также получении доминирующего положения на российском рынке.

Новую платформу планируют разработать за 3—4 года, взяв за основу «тележку» Vesta. Сумма инвестиций по предварительной оценке составит около миллиарда рублей. При этом у самого АвтоВАЗа таких денег нет. Ведь за прошлый год, согласно финансовой отчетности, компания заработала всего 206,6 миллиона, что на 86,2 процента меньше, чем годом ранее. Убыток от продаж и вовсе составил 4,126 миллиарда рублей.

Что до новых моделей, то пока известно как минимум о трех. Их будут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, причем, по слухам, речь идет о китайских автомобилях с шильдиками Lada. Это машины С- и D-сегмента, то есть они не должны конкурировать с основой линейкой. Первым в очереди стоит FAW Bestune T77, хоть он и продается в России под своим оригиналом именем. Правда, официального подтверждения этому пока нет.

А вот доминировать на отечественном рынке у АвтоВАЗа пока получается. В 2022 году компания продала 188 645 автомобилей, обогнав Kia и Hyundai вместе взятые. С экспортом тоже всё вроде неплохо: ведутся переговоры с потенциальными партнерами из дружественных стран, иными словами, из Южной Америки, Азии, Африки и с Ближнего Востока.