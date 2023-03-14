Производство машин и оборудования в РФ рухнуло

Данные Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) свидетельствуют о падении производства транспортных средств и оборудования в России в прошлом году на 44,7%, передают «Известия».

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Это стало драйвером снижения промышленного производства в регионах с высокой долей автопрома. Речь идет о Калужской, Калининградской, Тверской и Ярославской областях.

Всего снижение показателя в промышленности, в основном в обрабатывающей, зафиксировано в 37 субъектах.

В исследовании института отмечается, что сектор неравномерно адаптируется к новым условиям. Как отмечается, не исключено, что положение отраслей, показавших высокие результаты в 2022 году, в этом году изменится. Это случится, если санкции ужесточатся. Кроме того, специалисты подчеркивают, что федеральному правительству и Банку России следует посодействовать в снятии инфраструктурных ограничений и формировании новых логистических мощностей,