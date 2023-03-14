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46 минут назад

Производство машин и оборудования в РФ рухнуло почти на 45% в 2022 году

Лера Букина

Данные Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) свидетельствуют о падении производства транспортных средств и оборудования в России в прошлом году на 44,7%, передают «Известия».

Производство машин и оборудования в РФ рухнуло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это стало драйвером снижения промышленного производства в регионах с высокой долей автопрома. Речь идет о Калужской, Калининградской, Тверской и Ярославской областях.

Всего снижение показателя в промышленности, в основном в обрабатывающей, зафиксировано в 37 субъектах.

В исследовании института отмечается, что сектор неравномерно адаптируется к новым условиям. Как отмечается, не исключено, что положение отраслей, показавших высокие результаты в 2022 году, в этом году изменится. Это случится, если санкции ужесточатся. Кроме того, специалисты подчеркивают, что федеральному правительству и Банку России следует посодействовать в снятии инфраструктурных ограничений и формировании новых логистических мощностей,

Назван самый неугоняемый автомобиль в России

Ранее замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов оценил снижение выпуска автомобилей всех сегментов в России за 2022 год в 60% в сравнении с 2021 годом. Автобусы были названы наиболее стабильным сегментом по итогам прошлого года.

Автоновости,Альберт Каримов,Банк России,Минпромторг,
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