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9 минут назад

Стала известна стоимость российского завода Nokian

Motor.ruиещё 3

Российский шинный завод Nokian будет продан «Татнефти» за 23,05 миллиарда рублей.

Объявлена предварительная цена продажи российского завода Nokian
Фото: © Nokian Tyres© Nokian Tyres

Стоимость предприятия подтвердила правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями, которая одобрила сделку. ТАСС отмечает, что 23,05 миллиарда рублей или 286 миллионов евро — это предварительная цена завода, а точная будет определена в день платежа по фактическому обменному курсу, установленному Центробанком.

В официальном заявлении Nokian Tyres говорится, что первоначальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, составляла 400 миллионов евро. «Ожидалось, что на нее, помимо прочего, повлияют корректировки чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля к евро», — подчеркнули в компании.

Тогда, в конце октября, Nokian Tyres, которая вела бизнес в России на протяжении 17 лет, подтвердила намерения продать свои активы «Татнефти». После завершения сделки российской стороне отойдет завод, расположенный во Всеволожске, Ленинградская область.

Это предприятие — один из крупнейших в мире шинных заводов, рассчитанный на выпуск 17 миллионов шин в год, и на него приходилось примерно 82 процента производственных мощностей Nokian Tyres.

Предприятие было открыто в 2005 году, инвестиции в него составили около одного миллиарда евро. Примерно 60 процентов продукции завода поставляли за рубеж, в том числе в Европу и Северную Америку.

Автоновости,Банк России,Татнефть,
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