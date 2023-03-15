Объявлена предварительная цена продажи российского завода Nokian

Российский шинный завод Nokian будет продан «Татнефти» за 23,05 миллиарда рублей.
Стоимость предприятия подтвердила правительственная комиссия России по контролю за иностранными инвестициями, которая одобрила сделку. ТАСС отмечает, что 23,05 миллиарда рублей или 286 миллионов евро — это предварительная цена завода, а точная будет определена в день платежа по фактическому обменному курсу, установленному Центробанком.
В официальном заявлении Nokian Tyres говорится, что первоначальная цена сделки, объявленная 28 октября 2022 года, составляла 400 миллионов евро. «Ожидалось, что на нее, помимо прочего, повлияют корректировки чистых денежных средств и оборотного капитала, а также изменения обменного курса рубля к евро», — подчеркнули в компании.
Тогда, в конце октября, Nokian Tyres, которая вела бизнес в России на протяжении 17 лет, подтвердила намерения продать свои активы «Татнефти». После завершения сделки российской стороне отойдет завод, расположенный во Всеволожске, Ленинградская область.
Это предприятие — один из крупнейших в мире шинных заводов, рассчитанный на выпуск 17 миллионов шин в год, и на него приходилось примерно 82 процента производственных мощностей Nokian Tyres.
Предприятие было открыто в 2005 году, инвестиции в него составили около одного миллиарда евро. Примерно 60 процентов продукции завода поставляли за рубеж, в том числе в Европу и Северную Америку.