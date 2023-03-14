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18 минут назад

Mercedes-Benz представил новый GLC Coupe

Motor.ru

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер GLC Coupe.

Mercedes-Benz представил новый GLC Coupe
Фото: © Mercedes-Benz© Mercedes-Benz

Вседорожнику освежили внешность, расширили перечень стандартного оборудования и добавили новых опций. Главным новшеством стало добавление подруливающей задней оси, а также отказ от негибридных модификаций. Все GLC Coupe теперь либо «мягкие» гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, либо гибриды типа PHEV.

Раскосые фары сложной формы и узор из трехконечных звезд на решетке радиатора — так отныне выглядит Mercedes-Benz GLC Coupe. Кроссовер сменил поколение через пять с половиной месяцев после GLC в обычном кузове, хотя и по той же схеме. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,30 до 0,27. Пакет Avantgarde Line с хромированным декором стал базовым. Колеса могут быть диаметром от 18 до 20 дюймов, причем на заряжаемых гибридах стоят разноширокие шины.

Стандартно GLC Coupe оснащен рулевым управлением с переменным передаточным отношением и спортивной подвеской (у GLC — опция). Пневмостойки предложены за доплату, как и полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес 4,5 градуса. Штатно у кроссоверов есть внедорожный режим движения и помощник при спуске. При заказе системы кругового обзора к ним добавится функция прозрачного капота, облегчающая езду по каменистым или ухабистым тропинками.

Автоновости,Mercedes-Benz,
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