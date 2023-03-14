Chery снизила размер скидок на весь модельный ряд в России

Компания Chery снизила размер прямых скидок на все семь кроссоверов марки в России, сообщают «Автоновости дня». При этом автомобили 2023 года выпуска предлагаются с меньшей скидкой, чем выпущенные в 2022 году.
К примеру, прямая скидка на компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro 2022 года выпуска составляет 150 тыс. рублей, а на такой же, но текущего года — 100 тыс. рублей (ранее благодаря скидке можно было сэкономить 170 тыс. рублей). Таким образом, автомобиль прошлого года с учетом выгоды можно купить за 1,9-2,35 млн рублей, а «свежий» — от 1,95 млн до 2,4 млн рублей.
Входящий в тройку российских бестселлеров Chery Tiggo 7 Pro Max, выпущенный в прошлом году, предлагается со скидкой 190 тыс. рублей, с учетом которой он стоит от 2,64 млн до 2 79 млн рублей. Аналогичный кроссовер 2023 года, для которого прямая скидка составляет 140 тыс. рублей, обойдется в 2,69-2,84 млн рублей.