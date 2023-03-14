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10 минут назад

«Автоваз» возобновил продажи внедорожника повышенной проходимости Niva Bronto

Лера Букина

Концерн «Автоваз» сообщил, что продажи модели повышенной проходимости Niva Bronto возобновили. Об этом говорится в сообщении компании.

Автомобиль выпускается дочерней компанией АО «Автоваз» - АО «ПСА Вис-авто». Его наделили улучшенными характеристиками. Речь идет об усовершенствованной геометрии кузова, усиленной задней оси и доработанных амортизаторах. В сообщении также говорится, что все доработки сертифицированы и выполнили в рамках ПДД и заводских предписаний.

Niva Bronto представлена в двух вариациях: Luxe и Prestige. Цена автомобиля стартует от 1,18 млн рублей.

Ранее «Известия» сообщили, что компании «АвтоВАЗ» и УАЗ приступили к оснащению некоторых своих моделей антиблокировочной системой тормозов (ABS). Как уточнило издание, УАЗ теперь выпускает внедорожники «Патриот» с ABS и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. Сейчас автомобили текущего года представлены только в комплектациях «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited».

До этого в Российском союзе автостраховщиков назвали автомобили марки ВАЗ самыми популярными машинами в стране. Там отметили, что они составляют почти 19% от всего автопарка легковых авто физических лиц.

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