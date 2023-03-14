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15 минут назад

Власти РФ одобрили покупку Nokian Tyres «Татнефтью»

Мария Иванова

Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила покупку «Татнефтью» активов финской компании Nokian Tyres в России. Об этом сообщает ТАСС.

Власти РФ одобрили покупку Nokian Tyres «Татнефтью»
Фото: Nokian Tyres RussiaNokian Tyres Russia

В Nokian Tyres рассказали, что комиссия сочла общей допустимой ценой сделки 23,05 миллиарда рублей.

При заключении сделки стороны применят фактический обменный курс евро к рублю, установленный Центробанком на день платежа. В итоге цена составит 286 миллионов евро.

В Nokian Tyres отметили, что первоначально сделку оценивали в 400 миллионов евро. На цену влияют корректировки оборотного капитала и колебания курсов валют.

Nokian Tyres занимается производством и продажей шин для легковых авто, внедорожников, грузовиков, а также для коммерческого транспорта и индустриальной техники. В сентябре 2005 года открылся завод компании во Всеволожске. По данным «Интерфакса», в 2021 году примерно 80 процентов шин Nokian Tyres для легковых авто было произведено в РФ.

В июне 2022 года финская компания объявила о решении свернуть бизнес в России из-за украинского кризиса и санкций против РФ.

Автоновости,Банк России,Татнефть,Правительство РФ,
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