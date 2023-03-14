УАЗ может стать площадкой для сборки китайских автомобилей

На территории индустриального парка УАЗа может быть налажено производство автомобилей китайской марки. Об этом в ходе визита генконсула КНР в Казани Сян Бо в Ульяновскую область сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Сян Бо обсудил с местными властями возможность создания на территории региона склада готовой продукции и сборочного производства грузовиков, пишет 73online.
"Ведутся переговоры с УАЗом, в этом году будет выпущен автомобиль марки, о которой я расскажу чуть позже", - сказал губернатор Ульяновской области.
Источники издания на УАЗе охарактеризовали потенциальный альянс как "очень неожиданный", отметив, что ни сам Ульяновский автозавод, ни Isuzu "не при делах": УАЗ просто предоставляет свободные площади.
Ранее гендиректор УАЗа Адиль Ширинов, рассказывая о планах завода на текущий год, сообщил о том, что планируется выпуск новой модели под брендом "Соллерс".