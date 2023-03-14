Honda разрабатывает подушки безопасности для мотоциклистов

Компания Honda показала инновационные подушки безопасности для мопедов и мотоциклов.

Фото: © Autocar India / Honda © Autocar India / Honda

Принцип работы эйрбега запечатлен на патентных изображениях. В первом случае подушка раскрывается перед водителем, а во втором — за спиной, и в обоих версиях она обвивает торс, обеспечивая защиту груди и спины при падении с байка. Эйрбег отсоединяется от транспортного средства, а обратный клапан не позволяет ему моментально сдуться. В настоящее время технология находится на ранней стадии разработки.

Honda остается одним из первопроходцев в области пассивной безопасности для двухколесных транспортных средств. Еще в 2006 году японская компания предложила технологию фронтального эйрбега для мототехники, хотя массового распространения за годы она так и не получила — единственным барком с такой опцией остается Gold Wing.

Новый патент был зарегистрирован в Индии, на него обратил внимание портал Autocar India. Как и традиционные автомобильные подушки безопасности, эйрбег для мотоцикла раскрывается при аварии, но у него иная форма: он обвивает водителя спереди и сзади, обеспечивая защиту торса и спины, а затем отсоединяется от транспортного средства и поглощает энергию удара о землю. После падения подушка постепенно сдувается.

Honda

Honda

В разработке находятся два варианта размещения эйрбега. В одном случае он расположен в передней части сиденья между ног водителя. Во втором варианте он находится позади водителя, между ним и местом для пассажира. Второй вариант Autocar India считает более удобным.