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8 минут назад

В России упала цена на новые Mazda CX-4

В автосалонах России подешевели новые кроссоверы Mazda CX-4, которые ввозят в рамках параллельного импорта. Об этом сообщает Autonews.ru.

В России упала цена на новые Mazda CX-4
Фото: Mazda CX-4© MazdaMazda CX-4© Mazda

Цена на первые Mazda CX-4 начинались с суммы в 3,52 миллиона рублей, после чего ценник постепенно снижался. После начала параллельного импорта автосалоны стали предоставлять покупателям дополнительные скидки. Например, модель Entry в базовой комплектации продаётся за 2 340 000 рублей при стартовой цене в 2 990 000 рублей. А модель Core в средней комплектации теперь можно приобрести за 2,7 миллионов рублей, хотя раньше она стоила 3,35 миллиона. Кроме того, модель High в полной комплектации стала дешевле на 650 тысяч рублей и продаётся за 3 миллиона рублей.

Mazda CX-4 – эксклюзив авторынка Китая, который выпускается совместным производством FAW-Mazda. В России автомобиль можно приобрести с 2-литровым атмосферным двигателем Skyactiv-G PE-VPS, мощность которого достигает 158 л.с.

Ранее китайский автоконцерн Chery снизил размер скидок на весь свой модельный ряд в России.

Chery,Mazda,
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