В России упала цена на новые Mazda CX-4

Цена на первые Mazda CX-4 начинались с суммы в 3,52 миллиона рублей, после чего ценник постепенно снижался. После начала параллельного импорта автосалоны стали предоставлять покупателям дополнительные скидки. Например, модель Entry в базовой комплектации продаётся за 2 340 000 рублей при стартовой цене в 2 990 000 рублей. А модель Core в средней комплектации теперь можно приобрести за 2,7 миллионов рублей, хотя раньше она стоила 3,35 миллиона. Кроме того, модель High в полной комплектации стала дешевле на 650 тысяч рублей и продаётся за 3 миллиона рублей.