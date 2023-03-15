Stellantis может начать выпуск компактных электрокаров в Испании

Предполагается, что «мультибрендовый» автогигант начнёт производство «зелёных» автомобилей на платформе STLA Small уже в 2025 году.

Фото: Stellantis Stellantis

Автогигант Stellantis является сравнительно молодым: он образовался в начале 2021 года в результате слияния итало-американского концерна Fiat Chrysler Automobiles и французской группы PSA (сейчас «старые» названия не используются). В состав «мультибрендового» автогиганта входят марки Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram и Vauxhall. Ранее предполагалось, что после объединения «выживут» не все, однако в Stellantis решили не отправлять в отставку ни один из брендов.

актуальный Opel Corsa

Генеральным директором Stellantis является Карлос Таварес (ранее возглавлял PSA). Стоит отметить, что топ-менеджер нередко критично высказывается об электромобилях, а также об экологической политике ЕС. По его словам, стратегия Евросоюза, предполагающая полный переход на электромобили после 2035 года, несёт большие экологические, экономические и социальные риски. Кстати, совсем недавно против полного запрета на ДВС выступили в Германии и Италии.

Однако, несмотря на позицию Карлоса Тавареса, Stellantis продолжает идти по пути масштабного «озеленения». Согласно стратегии, рассекреченной ещё летом 2021-го, компания использует четыре модульные платформы, ориентированные на электромобили, для своих новинок. Речь идёт о «тележках» STLA Small (максимальный запас хода на одной зарядке – до 500 км), STLA Medium (до 700 км), STLA Large (до 800 км) и STLA Frame (тоже до 800 км).

Stellantis

Теперь испанское издание Cinco Dias со ссылкой на собственный источник в автогиганте сообщает о том, что Stellantis ведёт переговоры с федеральным правительством Испании по вопросу налаживания местного производства новых автомобилей на платформе STLA Small. По словам спикера, пока что соответствующее решение не принято, остаётся ряд нерешённых вопросов, но диалог продолжается. Если договорённость будет достигнута, новинки, вероятно, встанут на конвейер в 2025-м.

Кстати, годом ранее Карлос Таварес отмечал, что не ведёт обсуждений с правительством Испании о планах по организации локального производства новых электромобилей. Так что либо на тот момент глава Stellantis решил не раскрывать намерений корпорации, либо за прошедший год планы успели серьёзно измениться.

актуальный Peugeot e-208 GT

Предполагается, что Stellantis может начать производство автомобилей на «тележке» STLA в Испании, так как на действующих в стране заводах на сегодняшний день уже выпускаются компакт Opel Corsa и полностью электрическая модель Peugeot e-208. Отметим, в списке «кандидатов» нет автомобилей на платформе STLA Large, так как ранее в Stellantis подтвердили, что их выпуск наладят на заводе в Кассино (Италия), здесь сейчас производятся модели брендов Alfa Romeo и Maserati.