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53 минуты назад

Забастовка сотрудников Wildberries началась по всей стране

Вечерняя Москваиещё 4

Некоторые пункты выдачи заказов Wildberries закрылись в рамках забастовки сотрудников. Об этом стало известно в среду, 15 марта.

Забастовка сотрудников Wildberries началась по всей стране
Фото: ТАССТАСС

Закрытие пунктов подтверждается многочисленными фотографиями, которые распространились в интернете. Владельцы и сотрудники точек недовольны текущей политикой компании и требуют изменений.

Как сообщил Telegram-канал «ЧП / Москва», помимо отмены штрафов, которые накладывают на пункты выдачи товаров по независящим от них причинам, предприниматели требуют ввести гибкий график приема товаров вместо круглосуточного. Забастовка продолжится до тех пор, пока руководство маркетплейса не выполнит требований сотрудников пунктов выдачи.

Ранее стало известно, что в Wildberries усомнились в том, что работники начнут протестовать. Также руководство компании запретило сотрудникам распространять ложную информацию о торговой площадке.

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