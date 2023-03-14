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1 час назад

Российским дилерам могут запретить продавать машины дороже рекомендованных цен

Motor.ru

В России предложили запретить продавать машины дороже рекомендованных цен производителя.

Российским дилерам могут запретить продавать машины дороже рекомендованных цен
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

Соответствующие поправки в закон «О торговле» внесли на рассмотрение в Госдуму. По мнению авторов инициативы, в настоящее время дилеры навязывают покупателям дополнительные опции, из-за которых финальная стоимость автомобиля может вырасти вдвое. Вместе с тем, представители автосалонов скептически относятся к подобному законопроекту.

Авторы инициативы приводят в пример бюджетные автомобили стоимостью около миллиона рублей, которые из-за дополнительных опций, навязанных дилерами, вырастают в цене практически вдвое. Новые поправки призваны запретить продавцам устанавливать нештатное оборудование на непроданные машины. Эксперты утверждают, что производитель закладывает прибыль дилерских центров при расчете рекомендованной цены.

Игроки рынка скептически отнеслись к возможным нововведениям. Дилеры считают, что сегодня понятие рекомендованной розничной цены не играет существенной роли, поскольку официальные поставки автомобилей практически закончились. Данное значение имеет смысл лишь для отечественных и китайских машин.

Продавцы также заявили, что новый законопроект позволит перекупщикам скупать дефицитные автомобили по рекомендованный производителем цене, а затем продавать их конечному покупателю значительно дороже.

В конце января стали известны реальные цены на бюджетные иностранные автомобили Москве. Посетив несколько автосалонов, специалисты сделали вывод, что минимальная стоимость некогда популярных моделей составляет около двух миллионов рублей.

Автоновости,Госдума,
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