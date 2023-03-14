Минимальный срок действия ОСАГО в России могут сократить до месяца

Правительство России готово сократить до месяца минимальный срок договора по ОСАГО.

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Как пишет ТАСС, премьер-министр РФ Михаил Мишустин лично отметил предложенный ЛДПР законопроект о введении более гибкого обязательного срока «автогражданки». По его словам, такая мера позволит российским автовладельцам, которые нечасто пользуются машиной, урезать расходы на обязательное страхование, что на сегодняшний день актуально.

«Порой некоторые пользуются машиной только в дачный сезон, бывают и другие причины, по которым автовладельцы хотели бы снизить такие расходы», — сказал премьер-министр.

Проект же позволит варьировать срок действия договора ОСАГО, по желанию автовладельца сокращая его до всего одного месяца.

Проект об изменении минимального срока действия «автогражданки» был внесен в Госдуму летом прошлого года. Он подразумевает внесение поправок в статью 10 закона об обязательном страховании гражданской ответственности, установив возможный срок от одного месяца до одного года.

После одобрения правительства проект ждет утверждения в Госдуме. На сегодняшний день минимальный срок ОСАГО составляет три месяца.