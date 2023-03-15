Большой кроссовер Geely начали выпускать под другим брендом

Трехрядный паркетник «прописался» в Малайзии под местной маркой Proton. Предполагается, что там SUV предложат в виде «мягкого» гибрида.

Фото: Proton Proton

Несколько лет назад малазийская компания Proton перешла под контроль холдинга Geely Auto, так что нет ничего удивительного в том, что ее линейку пополнили модели, сделанные из «китайцев». Первенцем стал кроссовер Proton X70, то есть прежний Geely Boyue (в РФ обновленный паркетник зовется Atlas Pro), затем появился младший паркетник Proton X50, он же дореформенный Geely Binyue (у нас – Geely Coolray). И вот на подходе третий SUV.

Видео дня

Новый кроссовер уже встал на конвейер модернизированного завода Proton, о чем марка объявила сегодня. При этом сама компания пока распространила лишь пару «фрагментарных» фото модели, даже ее имя еще не названо – полностью паркетник обещают раскрыть в течение ближайших месяцев. Впрочем, замаскированные тестовые образцы не раз ловили на дорогах Малайзии: очередную порцию шпионских фото недавно опубликовало местное издание Paultan. Так вот китайский донор опознается безошибочно – это трехрядный Geely HaoYue, он же Geely Okavango на экспортных рынках. Кстати, малазийские профильные медиа прочат паркетнику Proton индекс X90.

Напомним, Geely HaoYue дебютировал в 2020 году, а уже в 2021-м он пережил первую модернизацию. Второй рестайлинг провели в прошлом году, такой кроссовер получил приставку L, ведь прежняя модель в Китае до сих пор в строю. Ну а Proton X90 показал третий вариант дизайна экстерьера: у «малазийца» оригинальная радиаторная решетка, в фарах заменили диодную начинку, при этом SUV сохранил выстроенные столбиками ходовые огни – как у HaoYue образца 2021 года. Габариты X90 еще не известны. Длина Geely HaoYue без приставки – 4835 мм, колесная база – 2815 мм. Показатели HaoYue L – 4860 и 2825 мм соответственно.

Внутри же кроссовер Proton повторил «китайца» после первого рестайлинга (кроме расположения руля, конечно). Тут аналогичные передняя панель, оформленные под песочные часы центральные дефлекторы обдува, отдельно торчащий планшет мультимедиа-системы и двухэтажный тоннель.

Новому SUV обещана гибридная установка, но подробностями компания, опять же, пока не поделилась. Вероятно, кроссовер предложат в виде «мягкого» гибрида с бензиновым турбомотором 1.5 и 48-вольтовым стартер-генератором (такая система есть у экспортного Geely Okavango).

Модели Proton доступны и за пределами Малайзии, то есть большой кросс X90 должен появиться на зарубежных рынках. Что же касается России, то у нас малазийская марка не представлена, исходный Geely HaoYue/Okavango в РФ официально тоже не поставляют. И все же трехрядный кроссовер Джили можно купить на российском рынке – машины привозят по схеме параллельного импорта. Кроме того, недавно партию трехрядных паркетников поставили в соседнюю Беларусь.