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1 час назад

В Россию привезли новые китайские электрокроссоверы за три миллиона рублей

Motor.ru

В российских автосалонах появились в продаже электрокроссоверы Roewe Marvel R от трех миллионов рублей. Дилеры привезли китайские модели по схеме параллельного импорта в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь. Объявления с описанием электрокаров появились на официальных сайтах продавцов. В зависимости от региона, уровня комплектации и типа силовой установки стоимость батарейных машин превышает четыре миллиона рублей.

Габариты Roewe Marvel R составляют 4678 миллиметра в длину при 2800-миллиметровой колесной базе. В базовой версии заднеприводный кроссовер оборудован одним электромотором, отдача которого составляет 186 лошадиных сил. Топовая модификация подразумевает двухмоторную силовую установку мощностью 302 лошадиные силы.

Оба агрегата укомплектованы тяговой батареей емкостью 70 киловатт-часов. На одном заряде аккумулятора младшая версия электрокроссовера может проехать 505 километров. У полноприводной модели запас хода составляет 460 километров.

В список опций Roewe Marvel R входят светодиодные ходовые огни, мультимедийная система со встроенной навигацией, двухзонный климат-контроль, а также панорамный люк, обогрев передних сидений и беспроводная зарядка гаджетов. Кроме того, электрокроссовер оснащен системой удержания в полосе движения, функцией мониторинга слепых зон и технологией дистанционного открытия багажника.

Стоимость китайской новинки у российских дилеров составляет от трех до 4,1 миллиона рублей.

На прошлой неделе стало известно, что вскоре в Москве состоится открытие первой дилерской точки нового китайского бренда Kaiyi. Модельный ряд компании из Поднебесной будут собирать на предприятии «Автотора».

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