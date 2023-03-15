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52 минуты назад

Россияне признались в перепалках с навигатором

Мослентаиещё 1

Каждый четвертый россиянин признался в ругани с навигатором из-за неудобства маршрута. Это стало известно из результатов опроса 150 тысяч граждан РФ. Исследование провели аналитики Rambler&Co и «СберАвто», результаты появились в распоряжении «Мосленты».

Россияне признались в перепалках с навигатором
Фото: мослентамослента

Всего с навигатором разговаривает почти половина опрошенных — 49 процентов. Из них практически каждый четвертый россиянин (23 процента) ругается на программу из-за плохо выстроенного маршрута, например, если она приводит в пробку. Еще 11 процентов граждан комментируют вслух предложенные варианты, 10 — обстановку на дороге, а пять процентов соревнуются с системой в построении более быстрого маршрута.

При этом 76 процентов респондентов нашли недостатки в работе навигаторов. Среди самых частых претензий оказались сложные маршруты, несвоевременное упоминание о маневрах, неправильная оценка загруженности дорог, ошибки в определении пути при движении во дворах, зависание и игнорирование разметки.

Ранее были определены города с самыми вежливыми водителями. На первых строчках в рейтинге оказались москвичи и петербуржцы.

Автоновости,Рамблер,
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