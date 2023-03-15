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6 минут назад

«Татнефти» разрешили купить российский завод Nokian Tyres

BFM.RU

О сделке было объявлено еще в октябре 2022 года. В прошлом году компания объявила о прекращении работы в России. Сможет ли новый собственник сохранить качество и объемы производства и что будет с ценами?

«Татнефти» разрешили купить российский завод Nokian Tyres
Фото: Петр Ковалев/ТАССПетр Ковалев/ТАСС

Правительственная комиссия России по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила сделку с финским производителем шин Nokian Tyres. Что касается условий. По курсу ЦБ на 13 марта сумма сделки, утвержденная комиссией, составит 286 млн евро. Первоначально она оценивалась примерно в 400 млн евро. Но закрытие сделки будет зависеть от скорости проверок на соответствие фактическим требованиям по денежным переводам в условиях санкций.

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Теперь что касается самого предприятия, которое должно достаться «Татнефи», и того, насколько эффективно оно сможет продолжить работу при новом собственнике. По словам экспертов, завод Nokian Tyres в России — это очень высокотехнологичное производство. Команда, которая остается в России, наблюдателями также оценивается крайне высоко. Что касается сырья, то почти все, что нужно для производства высококачественных шин, у нас либо есть, либо мы знаем, где это купить. Тот же каучук РФ импортирует из Азии, она это делала и раньше. Так что тут проблем нет.

Показательно в этом плане и то, как ведут себя финны со своим будущим европейским заводом, отмечает автоэксперт Алексей Кованов:

«Пока ведется строительство нового европейского завода, пока этот завод только закладывается. Через какое-то не самое быстрое время он будет построен и запущен. Финская фирма ищет себе китайских компаньонов, причем среди не самых крупных игроков, и у них размещает заказы на свои шины. Надо сказать, что никакого особенного секрета в финских покрышках нет, раз их могут выпускать китайские компании средней руки».

По словам эксперта, до 2022 года финны сами требовали от России организовать производство шипов для зимних шин. И РФ организовала, так что и с этим проблем не будет. Оборудование на заводе новое. Завезено в полном объеме. И даже создан цех для его ремонта и обслуживания. Открытым остается вопрос ПО, точнее, того, насколько зависимым от европейцев в этой части останется российское производство. Известно, что чем высокотехнологичнее линии, тем больше шанс, что кто-то, сидя где-то очень далеко, может одной кнопочкой просто все отключить.

А еще непонятно, что будет с брендом. А от этого тоже зависит многое. Продолжает генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«В том случае, если будет другой бренд, вполне вероятно, будут и изменения продуктового характера. Может быть, появятся более доступные шины. Может быть, будут какие-то более востребованные продукты. В том случае, если соглашение не предполагает, что компания будет использовать торговую марку и использовать ее конкретные продуктовые технологии, вполне вероятно, продукт будет меняться».

Из приятных предположений экспертов можно выделить еще одну мысль: если бренд поменяется, возможно, это заставит производителя немного снизить цены на свою продукцию. Притом что в качестве она не потеряет. Конкуренция на рынке сегодня велика, но китайских шин становится больше, и общий объем имеющейся в продаже автомобильной резины давит на цены гораздо меньше, чем примерно год назад.

Автоновости,Дмитрий Чумаков,Татнефть,
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