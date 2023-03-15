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1 час назад

Renault Clio 2024 модельного года замечен на тестах

ПроКроссовер.ру

Последнее обновление среднего возраста радикально изменит внешний вид хэтчбека Renault Clio в передней части, как предполагает фотография, просочившаяся с официальной рекламной съемки в Валенсии, Испания. Автомобиль был совершенно незамаскирован, что позволяло хорошо рассмотреть его горизонтальные ДХО, решетку радиатора и стреловидные фары по бокам.

Renault Clio 2024 модельного года замечен на тестах
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Поскольку последнее поколение Clio дебютировало четыре года назад, мы не ожидали, что фейслифтинг привнесет что-то новое в отдел трансмиссии. Тем не менее в модельный ряд может быть добавлена гибридная версия, основанная на новейшей технологии Renault Captur. Официальная премьера по-прежнему запланирована на эту весну.

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