Renault Clio 2024 модельного года замечен на тестах

Последнее обновление среднего возраста радикально изменит внешний вид хэтчбека Renault Clio в передней части, как предполагает фотография, просочившаяся с официальной рекламной съемки в Валенсии, Испания. Автомобиль был совершенно незамаскирован, что позволяло хорошо рассмотреть его горизонтальные ДХО, решетку радиатора и стреловидные фары по бокам.

Поскольку последнее поколение Clio дебютировало четыре года назад, мы не ожидали, что фейслифтинг привнесет что-то новое в отдел трансмиссии. Тем не менее в модельный ряд может быть добавлена гибридная версия, основанная на новейшей технологии Renault Captur. Официальная премьера по-прежнему запланирована на эту весну.