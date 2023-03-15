В России начались продажи китайских внедорожников Tank

Продажи китайских премиальных внедорожников Tank 300 начались в России 15 марта. Об этом говорится в сообщении компании. Модель доступна для покупки как онлайн, так и в официальных дилерских центрах.
Tank 300 предлагается с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Стоимость новинки составляет 3 млн 699 тыс. руб. в комплектации Adventure и 4 млн 049 руб. в комплектации Premium. В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, передние и задние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В максимальной комплектации среди прочего автомобиль оснащается защитой коробки передач и блокировкой переднего дифференциала.
Также отмечается, что с 12 апреля начинается прием заказов на вторую модель – большой рамный внедорожник Tank 500. Автомобиль получил 3,0-литровый мотор (299 л.с.) и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
На российском рынке Tank 500 будет представлен в комплектациях Adventure (5 млн 99 тыс. руб.) и Premium (5 млн 699 тыс. руб.). В базовое оснащение входит трехзонный климат-контроль, автоматический дальний свет, сиденья с электроприводом. В максимальной комплектации уже есть шторки для пассажиров второго ряда, улучшенная шумоизоляция, панорамная крыша.
Ранее сообщалось, что на рынок Китая вышла новая версия кроссовера Jetour X70 Plus от Chery, которая отличается дополнительными опциями безопасности, внешним видом и ценой в 97,9 тыс. юаней (около 1 млн рублей).