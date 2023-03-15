В России начались продажи китайских внедорожников Tank

Продажи китайских премиальных внедорожников Tank 300 начались в России 15 марта. Об этом говорится в сообщении компании. Модель доступна для покупки как онлайн, так и в официальных дилерских центрах.

Tank 300 предлагается с четырехцилиндровым рядным бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 220 л.с. (380 Нм). Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость новинки составляет 3 млн 699 тыс. руб. в комплектации Adventure и 4 млн 049 руб. в комплектации Premium. В базовую комплектацию входят 17-дюймовые диски, цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, люк, защита двигателя, передние и задние сиденья с подогревом, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, светодиодные фары, блокировка заднего дифференциала. В максимальной комплектации среди прочего автомобиль оснащается защитой коробки передач и блокировкой переднего дифференциала.

Также отмечается, что с 12 апреля начинается прием заказов на вторую модель – большой рамный внедорожник Tank 500. Автомобиль получил 3,0-литровый мотор (299 л.с.) и 9-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

На российском рынке Tank 500 будет представлен в комплектациях Adventure (5 млн 99 тыс. руб.) и Premium (5 млн 699 тыс. руб.). В базовое оснащение входит трехзонный климат-контроль, автоматический дальний свет, сиденья с электроприводом. В максимальной комплектации уже есть шторки для пассажиров второго ряда, улучшенная шумоизоляция, панорамная крыша.