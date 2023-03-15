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9 минут назад

Кроссвэн Kia Carens добрался до России

Российская Газета

Один из дилеров привез в Россию кроссвэн Kia Carens. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2022 года без пробега просят 3 670 000 рублей.

В объявлении говорится, что у машины дизельный двигатель 1,5 литра (115 л.с.), который работает вместе с семиступенчатым преселективным "роботом". Привод - передний. Посадочная формула 2+3+2.

Среди опций можно выделить систему доступа без ключа, люк, светодиодные фары, кожаный салон, камеру заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал.

Колесная база кросскомпактвэна составляет 2780 мм, общая длина - 4540 мм. Интересно, что Carens на 85 мм выше Seltos, этот параметр равен 1700 мм, а ширина у моделей одинаковая - 1800 мм. Клиренс семейного "паркетника" - 195 мм.

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В салоне реализована бюджетная версия виртуальной приборной панели: шкалы виртуальные, но впечатление от них портит стоящий особняком экранчик по центру.

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