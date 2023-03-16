Дилеры скинут цены на автомобили с пробегом

Правительство России, Минпромторг и Минфин концептуально поддержали инициативу ассоциации "Российские автомобильные дилеры" о внесении изменений в Налоговый кодекс, отменяющих "двойной" НДС для юридических лиц при перепродаже автомобилей и мотоциклов с пробегом. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе РОАД, отметив, что внесение изменений в НК позволит принять вторичному рынку более цивилизованные формы и повлечет увеличение поступления налогов в федеральный бюджет.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Илья Наймушин/РИА Новости

Действительно, доля автомобилей с пробегом, продаваемых через официальных дилеров, в нашей стране невелика, причем в последние годы она даже показывает тенденцию к снижению. Согласно данным аналитического агентства "Автостат", в 2022 году официальные дилеры реализовали 432,6 тыс. автомобилей с пробегом - на 44% меньше, чем годом ранее. В результате их доля составила всего лишь 9% от общего объема вторичного рынка легковых машин, который в прошлом году сократился на 19%. Для сравнения, в 2021 годом доля "официалов" составляла 13%, в 2020-м - 14,5%.

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Как рассказал "РГ" генеральный директор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль, необходимость отмены "двойного" НДС назрела уже давно. Так, при продаже новых машин всё предельно ясно: первичный НДС заложен в стоимость нового автомобиля, который продается впервые. На вторичном рынке ситуация иная и не самая благоприятная. Если дилер приобретает машину с пробегом у физического лица, то он не платит НДС. А в случае купли-продажи между юридическими лицами, второй покупатель вынужден платить НДС с полной стоимости автомобиля. А к вычету может предъявить только НДС со своей наценки.

"Всё это приводит к тому, что итоговая стоимость машины становится значительно выше среднерыночной, что невыгодно ни покупателю, ни продавцу, потому что дорогой продукт сложнее реализовать. Отсюда появились нередкие "серые" схемы, когда покупателем, вместо юридического лица, выступал обычный человек. Безусловно, попытки сэкономить не добавляли прозрачности рынку и, как следствие, доверия его участников", - комментирует эксперт.

По словам Дениса Мигаля, новый законопроект предполагает, что при совершении сделки между юридическими лицами налоговая база будет определяться "как разница между ценой реализации и ценой приобретения указанных авто и мотоциклов с учетом налога". Сейчас принятие подобного закона станет ощутимой поддержкой для многих участников отечественного авторынка.

"Во-первых, международные санкции коснутся рынка продаж автомобилей с пробегом в наименьшей степени. Значит, этот сегмент выйдет в лидеры, и его надо развивать и модернизировать. Во-вторых, возможность совершать сделки на выгодных условиях между дилерами поможет сделать автомобили с пробегом доступными по всей России. Ведь сейчас многие компании разворачивают свою работу в регионах, где спрос на автомобили начинает расти. В-третьих, после принятия изменений можно ожидать рост доли дилерских центров в сегменте продаж автомобилей до 35%", - рассуждает он.