Мелкосерийный выпуск родстера "Крым" планируют начать в 2023 году

Выпуск родстера «Крым» планируют начать в Новочеркасске в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова. В университете был создан сборочный цех по производству машин.

Фото: родстеркрым.рф родстеркрым.рф

«Мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым», который построен на компонентной базе Lada Granta, возможен уже в 2023 году, после того, как разработчики закончат работы над третьим, финальным прототипом модели», - говорится в сообщении.

Отмечается, что родстер «Крым» могут оборудовать электромотором, а позже водородной силовой установкой.