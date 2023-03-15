Мелкосерийный выпуск родстера "Крым" планируют начать в 2023 году

Выпуск родстера «Крым» планируют начать в Новочеркасске в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба ЮРГПУ(НПИ) имени М.И. Платова. В университете был создан сборочный цех по производству машин.
«Мелкосерийный выпуск российского родстера «Крым», который построен на компонентной базе Lada Granta, возможен уже в 2023 году, после того, как разработчики закончат работы над третьим, финальным прототипом модели», - говорится в сообщении.
Отмечается, что родстер «Крым» могут оборудовать электромотором, а позже водородной силовой установкой.
Весной 2022 года «Газета.Ru» сообщала, что отечественный родстер «Крым» планируется запустить в мелкосерийное производство. Двухместная машина с открытым верхом мощностью от 98 до 136 лошадиных сил будет построена на основе Lada Granta и обойдется россиянам в 1-1,5 млн рублей.