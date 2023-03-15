Первый российский электромобиль Evolute: характеристики и тест-драйв

В деревне Гребенкино в Липецкой области сейчас собирают первые российские электромобили Evolute. Минпромторг поддержал «Моторинвест», выделив 13 млрд рублей. К 2033 году предприятие должно выйти на выпуск не менее 100 тысяч электромобилей в год, добившись в России производства максимального числа компонентов. «Комсомольская правда» раскрыла характеристики транспортных средств и провела тест-драйв их первого автомобиля.

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Характеристики машин Evolute

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Сейчас на заводе выпускают две модели — бюджетный седан i-PRO и кроссовер i-JOY. По словам генерального директора Андрея Ханина, во втором квартале начнется сборка кросс-купе i-JET и коммерческого автомобиля i-Van. Также на очереди кроссовер i-SKY и еще две модели, однако какие именно, пока не определились.

На данный момент i-PRO производится с силовой установкой в 150 л.с., которая развивает до 145 км/ч. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 9,5 секунд, а запас хода на одном заряде — до 433 км. Регулировка сидений механическая, а подогрев предлагается как дополнительная опция. Стоимость транспортного средства — 2,99 млн рублей.

I-JOY имеет более мощный электродвигатель, 163 л.с., который развивает до 155 км/ч. Время разгона до 100 км/ч — 8,9 с. У автомобиля есть электрическая регулировка сидений и их подогрев по умолчанию. Цена электрокроссовера — 3,49 млн рублей.

Всего в планах на этот год произвести более 6 тысяч машин, однако главная задача производителя — локализовать производство. Сейчас, кроме шильдика, в Evolute довольно много отечественных деталей — бортовые батареи, телематика, мультимедийные системы, ГЛОНАСС. Тяговые аккумуляторы пока из Китая, однако у «Моторинвеста» уже есть планы по их выпуску в России — с этим могут помочь коллеги из Калининграда.

Тест-драйв

Гендиректор пользуется самой простой i-PRO — в заводской комплектации. Хоть у нее нет подогреваемых сидений, сама машина вполне резвая. Убедиться в этом смогли и журналисты — Ханин дал им прокатиться на своем экземпляре.

«Общее впечатление — машина шустрая и маневренная: активно разгоняется, надежно тормозит, развернуться на узкой дорожке со съездом на зимнюю обочину вполне по силам, не застревает. Причем в разгоне i-PRO показалась даже более резвой, чем ее традиционные одноклассники: зачастую у бюджетных моделей автомат, как выражаются водители, тупит. У «электрички» передача вращения от двигателя на колеса происходит мгновенно», — говорится в статье.

Автор публикации также отметил достаточно мягкую подвеску, которая сглаживает неровности дороги. Кроме того, есть и продвинутый индикатор давления в шинах. Электроника не просто сигнализирует о его падении, но и показывает, в каком именно колесе и до скольких атмосфер.