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1 час назад

Kia представила большой электрический кроссовер EV9

Motor.ru

Компания Kia представила трехрядный электрический кроссовер EV9.

Kia представила большой электрический кроссовер EV9
Фото: © Kia© Kia

Пока раскрыты только общие детали новинки: фотографии экстерьера и интерьера, а также некоторые особенности оснащения. Так, EV9 получил выдвижные ручки дверей, сложную светодиодную оптику, трехэкранную цифровую панель и трансформируемый салон. Например, кресла второго ряда можно повернуть на 180 градусов для более удобного общения пассажиров между собой.

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Электрический кроссовер Kia EV9 представлен без технических подробностей. Он построен на растянутой платформе E-GMP, имеет три ряда сидений и футуристичную внешность. Вседорожник перехватил у EV6 дизайнерскую философию Opposites United, но объединил её с грубоватой полигональной стилистикой. Передняя часть кузова по-прежнему зовется Digital Tiger Face. Она состоит из решетки Digital Pattern Lighting Grille, вертикальных фар и ходовых огней Star Map LED, вместе создающих уникальную световую подпись.

За дверьми с утопленными заподлицо ручками скрывается просторный салон на шесть либо семь мест. Пассажиры первого и второго ряда могут одновременно откинуть сиденья во время долгой стоянки, например, когда машина заряжается. Кроме того, раздельные кресла второго ряда поворачиваются в сторону двери для удобства посадки и на 180 градусов, чтобы было проще общаться с галеркой. Причем даже там, на третьем ряду, есть подстаканники и разъемы для зарядки гаджетов.

Kia
Kia

На передней панели возвышается цифровой кластер их трех дисплеев: двух диаметром 12,3 дюйма и затесавшегося между ними пятидюймового. С него можно управлять климат-контролем и обогревами, поэтому количество физических кнопок минимальное. Над центральной консолью есть клавиши выбора температуры, тумблер включения/отключения мультимедиа и регулировки громкости. А прямо под широкоформатной панелью расположены скрытые сенсорные кнопки деактивации системы старт-стоп, запуска вентиляции сидений и прочего.

Kia
Kia

Полноценная премьера большого электрокроссовера состоится в конце марта. Тогда же станут известны характеристики, подробности оснащения и, вероятно, цена на основных рынках. По неофициальной информации, базовый EV9 получит силовую установку мощность около 200 лошадиных сил и сможет проезжать без подзарядки 350 километров. Топовому кроссоверу достанется 400-сильная система, поэтому он будет самым динамичным: 5,2 секунды до ста.

Автоновости,Kia,
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