Kia представила большой электрический кроссовер EV9

Компания Kia представила трехрядный электрический кроссовер EV9.

Фото: © Kia © Kia

Пока раскрыты только общие детали новинки: фотографии экстерьера и интерьера, а также некоторые особенности оснащения. Так, EV9 получил выдвижные ручки дверей, сложную светодиодную оптику, трехэкранную цифровую панель и трансформируемый салон. Например, кресла второго ряда можно повернуть на 180 градусов для более удобного общения пассажиров между собой.

Видео дня

Электрический кроссовер Kia EV9 представлен без технических подробностей. Он построен на растянутой платформе E-GMP, имеет три ряда сидений и футуристичную внешность. Вседорожник перехватил у EV6 дизайнерскую философию Opposites United, но объединил её с грубоватой полигональной стилистикой. Передняя часть кузова по-прежнему зовется Digital Tiger Face. Она состоит из решетки Digital Pattern Lighting Grille, вертикальных фар и ходовых огней Star Map LED, вместе создающих уникальную световую подпись.

За дверьми с утопленными заподлицо ручками скрывается просторный салон на шесть либо семь мест. Пассажиры первого и второго ряда могут одновременно откинуть сиденья во время долгой стоянки, например, когда машина заряжается. Кроме того, раздельные кресла второго ряда поворачиваются в сторону двери для удобства посадки и на 180 градусов, чтобы было проще общаться с галеркой. Причем даже там, на третьем ряду, есть подстаканники и разъемы для зарядки гаджетов.

Kia

Kia

На передней панели возвышается цифровой кластер их трех дисплеев: двух диаметром 12,3 дюйма и затесавшегося между ними пятидюймового. С него можно управлять климат-контролем и обогревами, поэтому количество физических кнопок минимальное. Над центральной консолью есть клавиши выбора температуры, тумблер включения/отключения мультимедиа и регулировки громкости. А прямо под широкоформатной панелью расположены скрытые сенсорные кнопки деактивации системы старт-стоп, запуска вентиляции сидений и прочего.

Kia

Kia