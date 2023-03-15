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3 минуты назад

Geely объявила цены на кроссовер Monjaro в России

Российская Газета

Не так давно мы сообщали, что кроссоверы Monjaro начали поступать к российским дилерам. Китайская марка решила не секретничать и объявила цены и комплектации на модель в РФ. Автомобиль поступит в продажу в трех вариантах исполнения: Luxury (4 499 990 рублей), Flagship (4 699 990 рублей) и Exclusive (4 799 990 рублей).

Geely объявила цены на кроссовер Monjaro в России
Фото: Пресс-служба GeelyПресс-служба Geely

Уже в базовой комплектации Luxury кроссовер Geely Monjaro оборудован электронной системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов с функцией распределения усилий, защитой от опрокидывания, функциями предупреждения и помощи при экстренном торможении, а также антипробуксовочной системой и ассистентами при движении на склоне.

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Кроме того, в данную комплектацию входят шесть подушек безопасности, включая фронтальные, боковые и занавесочного типа, системы предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений, а также помощник удержания автомобиля в полосе следования. В стандартном оснащении предусмотрена и система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС.

Кроссовер Geely Monjaro имеет следующие габаритные размеры: длина - 4770 мм, ширина - 1895 мм и высота - 1689 мм. В основе автомобиля лежит модульная платформа CMA (Compact Modular Architecture), разработанная совместными усилиями специалистов Geely и дочерней компании Volvo.

Пресс-служба Geely

В России Monjaro представлен с 238-сильным двухлитровым двигателем с крутящим моментом 350 Нм, работающим в паре с 8-ступенчатым гидротрансформаторным "автоматом". Привод - подключаемый полный. Также Monjaro получил независимые подвески ("Макферсон" и "многорычажку"), электроусилитель руля и дисковые тормоза.

На наш рынок Geely Monjaro будет поставляться из Китая, в будущем модель может встать на конвейер белорусского завода "БелДжи". В настоящее время Geely Monjaro можно купить у неофициальных дилеров, предложения которых публикуются на онлайн-площадках классифайдов.

Производство машин и оборудования в РФ рухнуло

Модель доступна для предзаказа во всех официальных дилерских центрах Geely в России.

Пресс-служба Geely
Автоновости,Geely,Volvo,
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