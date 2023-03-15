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35 минут назад

АвтоВАЗ предложил собственную программу утилизации при покупке автомобиля LADA

Южный автомобильиещё 1

АвтоВАЗ предложил своим клиентам собственную программу утилизации при покупке нового автомобиля Lada. Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Программа позволяет получить дополнительную скидку при сдаче своей машины. Так, скидка при покупке нового автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска составит 70 0000 рублей, при покупке Lada Granta 2022 года скидка составит 80 000 рублей.

АвтоВАЗ предложил покупателям собственную программу утилизации
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Согласно условиям программы, сдаваемый дилеру автомобиль не должен быть моложе 8 лет и находиться в собственности не менее года. Также у машины должны присутствовать основные элементы конструкции, кузов, двигатель, колеса, органы управления, которые обеспечивают передвижение. Полученный от клиента автомобиль в дальнейшем отправят на утилизацию в специализированную организацию.

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