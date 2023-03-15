АвтоВАЗ предложил покупателям собственную программу утилизации

АвтоВАЗ предложил своим клиентам собственную программу утилизации при покупке нового автомобиля Lada . Об этом сообщила пресс-служба АвтоВАЗа. Программа позволяет получить дополнительную скидку при сдаче своей машины. Так, скидка при покупке нового автомобиля Lada Granta 2023 года выпуска составит 70 0000 рублей, при покупке Lada Granta 2022 года скидка составит 80 000 рублей.

Согласно условиям программы, сдаваемый дилеру автомобиль не должен быть моложе 8 лет и находиться в собственности не менее года. Также у машины должны присутствовать основные элементы конструкции, кузов, двигатель, колеса, органы управления, которые обеспечивают передвижение. Полученный от клиента автомобиль в дальнейшем отправят на утилизацию в специализированную организацию.