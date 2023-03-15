Дебют нового поколения BMW 5-Series намечен на июнь

Новый BMW 5-Series будет полностью раскрыт до 21 июня, пишет BMW Blog без ссылки на какие-либо официальные источники. Производство предположительно начнется осенью, а первые поставки состоятся в начале 2024 года.

Фото: Motor1.com Motor1.com

Автомобильные наблюдатели уже некоторое время видели предсерийные прототипы, и шпионские снимки предполагают, что дизайн не будет сильно отличаться. Ни у седана, ни у универсала не будет двухъярусных фар или увеличенной решетки радиатора последней 7-й серии.