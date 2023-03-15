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24 минуты назад

Дебют нового поколения BMW 5-Series намечен на июнь

ПроКроссовер.ру

Новый BMW 5-Series будет полностью раскрыт до 21 июня, пишет BMW Blog без ссылки на какие-либо официальные источники. Производство предположительно начнется осенью, а первые поставки состоятся в начале 2024 года.

Дебют нового поколения BMW 5-Series намечен на июнь
Фото: Motor1.comMotor1.com

Автомобильные наблюдатели уже некоторое время видели предсерийные прототипы, и шпионские снимки предполагают, что дизайн не будет сильно отличаться. Ни у седана, ни у универсала не будет двухъярусных фар или увеличенной решетки радиатора последней 7-й серии.

Самая важная новинка в линейке 5-й серии представлена полностью электрическими версиями i5. Таким образом, покупатели смогут выбирать между бензиновыми, дизельными, гибридными и полностью электрическими вариантами. Согласно блогу BMW со ссылкой на «инсайдеров», будет как минимум два варианта электромобиля — заднеприводный мощностью 340 л.с. и полноприводный мощностью 598 л.с.

Автоновости,BMW,
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